PM prende rapaz com arma em Andirá

A PM prendeu um rapaz na madrugada desta sexta-feira,dia 30, por porte ilegal de arma em Andirá.

Em patrulhamento na PR-092 próximo ao trevo do Distrito de Nossa Senhora Aparecida, a equipe visualizou uma indivíduo com uma lanterna numa via rural na frente da Cooperativa Integrada em atitude suspeita.Ele demonstrou nervosismo ao ser abordado não tirava a sua mão direita de dentro de sua blusa, sendo novamente dada voz de abordagem em tom mais enérgico para que colocasse as mãos na cabeça e virasse de costas para realização da busca.

Foi localizado então o revólver calibre .38 Special marca Smith & Wesson com cinco munições intactas. Em seu veículo, havia uma espada tipo ninja, um facão, um punhal, uma faca média e outra pequena.

Foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.