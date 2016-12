PM entrega presentes à crianças

Alunos do projeto social “Polícia Mirim Integrada” receberam diversos presentes em ação social de final de ano, organizada por policiais militares do 2º Batalhão de Jacarezinho. Todo material arrecado foi doado por policiais militares da unidade e também do público civil.

A ideia principal da entrega de presentes é poder ajudar o próximo e proporcionar às crianças um fim de ano de alegria.

Os mimos foram distribuídos na sede da unidade, a qual contou com a colaboração voluntária dos integrantes da corporação.



