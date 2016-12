PM apreende menores em Andirá

Dois adolescentes deram muito trabalho para a Polícia Militar de Andirá nesta sexta-feira,dia 23.

Eles estavam com uma Twister de cor preta passando devagar próximos aos comércios e vendo a movimentação dentro dos estabelecimentos.Houve receio dele e do passageiro por parte dos consumidores.

Os indivíduos,porém, não atenderam a abordagem da PM (sirene e giroflex) e fugiram. Foi realizado acompanhamento tático da moto na Vila Americana, onde na Rua Guarani o veículo entrou no centro esportivo da Vila Americana (lugar inacessível para a viatura) sendo possível visualizar um deles jogar um objeto com a semelhança de um revólver em um matagal.

Com o apoio de outra viatura foi possível abordar a dupla na Rua Aimoré, mas o condutor perdeu o controle e caiu.

Os dois menores de 16 anos de foram apreendidos.Eles são suspeitos também do recente assalto à Agência dos Correios andiraense.

Mesmo realizando varredura não foi encontrada a arma devido ao mato muito alto e sujeiras.