PM acha droga em assento de bebê

Nesta quarta-feira, dia 28, policiais militares da Rádio Patrulha, com apoio da equipe Canil do 2º Batalhão, efetuaram a prisão de três indivíduos envolvidos com tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 15 horas, na Vila Prestes.

Os policiais realizavam patrulhamento no referido bairro, quando avistaram um indivíduo – conhecido pelo envolvimento com o tráfico – conduzindo um veículo da cidade de Rio do Sul – SC. Imediatamente, os PMs realizaram a abordagem no automóvel e passageiros.

No carro, estava o condutor de 30 anos, um rapaz de 22, uma jovem 21, além de duas crianças. Durante busca pessoal realizada por uma policial feminina, foi encontrada uma porção de maconha em posse da jovem. Após o fato, os policiais acionaram a equipe Canil do 2º Batalhão para realizar buscas no interior do veículo.

Foi utilizado o cão Horus, especialista no trabalho de faro a entorpecentes, o qual indicou como possível esconderijo da droga o “assento do bebê”. Assim, os policiais vasculharam o local indicado e acharam 184 gramas de maconha. O rapaz de 22 anos assumiu a propriedade do entorpecente.

Desta forma, os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho para providências.