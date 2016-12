Platinense morre afogado na BA

Uma lancha com 14 pessoas virou na tarde desta quarta-feira,dia 29, na região da ilha de Quiepe, na Península de Maraú, município de Ituberá, sul da Bahia e matou

Benedito Luiz Alves Dias(foto), 63 anos.Ele (que nasceu em Santo Antônio da Platina e foi diretor-geral de Marketing do grupo segurador Banco do Brasil e Mapfre, além de gerente do Banco do Brasil na região de Maringá) morreu afogado

O comunicador e bancário Jeferson de Oliveira, platinense muito conhecido e querido,era amigo da vítima e informou que “Bide” trabalhou quando adolescente no antigo Bazar Cometa, centro platinense e depois fez carreira no BB em Campinas e na capital paulista.

Por entraves burocráticos o corpo será sepultado apenas neste sábado,dia 31.Ele tinha quatro filhos.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Maraú, a embarcação “Xuxete” partiu de Barra Grande para fazer um passeio pela Península de Maraú e perdeu o equilíbrio após ser atingida por duas ondas, por volta das 10h da manhã. A lancha era comandada pelo marinheiro Pelé. Havia bote salvas-vidas, mas os ocupantes não conseguiram utilizá-los a tempo.

Os passageiros ficaram cerca de duas horas e meia à deriva no mar, em cima dos bancos, aguardando um resgate. Eles foram socorridos por uma outra lancha, dois barcos de pesca e uma catraia. Os sobreviventes voltaram para Mar Grande. Uma adolescente de 17 anos teve princípio de hipotermia e está internada em um hospital de Ilhéus.

Benedito Alves Dias estava ao lado da esposa, Ana, que conseguiu se salvar, junto com outras 12 pessoas que ocupavam a embarcação.