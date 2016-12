Jacarezinhenses morrem em acidente

João Antônio de Souza,81 anos e Regina de Souza,68, residentes em Jacarezinho morreram em torno das 17h30m desta quinta-feira,dia 22, após acidente envolvendo um VW/Gol com placas de Jacarezinho e uma Strada de Jaguariaíva, na PR-092 em Arapoti.

O motorista,Júlio de Tal, sofreu apenas ferimentos leves.

A picape viajava sentido Wenceslau Braz e colidiu com o Gol em sentido contrário na rodovia.

Não ficou definida a causa do sinistro.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e devem ser entregues para a família realizar o velório e sepultamento nesta sexta-feira,dia 23.