Irmãos vereadores é caso inédito no Norte Pioneiro

Um fato curioso no Norte Pioneiro: Em 2017, dois irmãos que residem no mesmo município tomarão posse juntos como vereadores.

Em Siqueira Campos,Mauro Leite dos Santos, casado com Lígia Barbosa, pai de cinco filhos, gerente de produção na Protork, foi reeleito com 746 votos pelo PSDB.

Paulo César Leite dos Santos, 36, casado com vanessa Bueno, dois filhos, foi eleito pelo PSD com 523 votos.

Os dois se dão bem, simpáticos e sempre sorridentes de uma família de dez irmãos(sete homens e três mulheres)

Além disso, o pai,José fernando eleito foi eleito para a vereança em 2000 e Paulo já havia vencido nas urnas em 2004 e reeleito em 2008, assim como Mauro tinha sido eleito em 2012 e, agora, reeleito em 2016.Os mandatos, portanto, vêm desde 2000.

A mãe,Maria Beatriz Fontanelli dos Santos, ajuda na política, mas nunca quis ser candidata.

“Nosso foco é o desenvolvimento sócio-econômico, com apoio ao esporte, cultura, saúde, assistência social e geração de empregos, além da fiscalização do executivo”, afirma Paulão, como é conhecido.