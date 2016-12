Homem cai com veículo em buraco

Romildo Aparecido Bezerra, de 36 anos, sofreu acidente insólito na madrugada deste domingo,dia 18, na rua Ipê Amarelo, bairro Vista Alegre, em Carlópolis.

Ele conduzia sua Parati(placas AJB 9884) quando caiu num buraco onde estão sendo construídas galerias(fotos).

No Pronto Atendimento, disse que chamou por socorro durante duas horas e desistiu.Foi encontrado dormindo dentro do veículo.

Sofreu apenas ferimentos leves no braço direito, foi atendido e liberado.

O assunto domina a pauta do dia em Carlópolis e região.

