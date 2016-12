Bêbado causa acidente na rodovia e é preso pela Polícia Federal em S.Antônio

A Polícia Rodoviária Federal prendeu Antônio Marcos Trajano, de 31 anos,morador da Vila Rural de Guapirama, na tarde desta segunda-feira,dia 26, em Santo Antônio da Platina.

Ele estava embriagado e provocou acidente ao bater o Uno que conduzia, sofreu ferimentos médios graves, encaminhado ao pronto socorro pelos Bombeiros, sem riso de morte e na sequência levado para carceragem.

Foi no km 51 da BR-153 próximo no povoado rural Ribeirão Bonito por volta das 17h20m.

No VW Gol(placas de Maringá) seguia numa reta sentido Santo Antônio, quando o Uno que seguia em sentido contrário invadiu a pista.A motorista do Gol não conseguiu evitar batendo sua lateral na frente esquerda do outro carro e capotou.

Jéssica Pessoa, de 21 anos, e o namorado Celso Siqueira Peres Junior,26, não tiveram ferimentos.

