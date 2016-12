Bandidos armados roubam moto

Um morador foi assaltado por dois homens armados no início da noite desta quinta-feira (22), na cidade de Conselheiro Mairinck. Os bandidos estavam em uma motocicleta Honda CG, azul, com placa de Santo Antônio da Platina. Eles abordaram a vítima ao chegar na casa. Usando revólveres, deram voz de assalto e roubaram uma moto Honda/CG, Fan 125, de cor preta, do morador.

Após o roubo, os marginais fugiram por uma estrada rural sentido Jundiaí do Sul. A Polícia Militar (PM) foi acionada e com várias viaturas realizou cerco na área. Os policiais conseguiram interceptar os marginais com a moto roubada cerca de 20 KM da cidade. Houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Dois disparos acertaram o parabrisa da viatura. Um dos marginais caiu da moto, mas conseguiu fugir a pé pela mata.

A PM conseguiu apreender a moto usada pelos bandidos para praticar o assalto. Na operação houve apoio de policiais de Jundiaí do Sul, Ibaiti e Japira.

Um outro roubo aconteceu na mesma noite na cidade de Conselheiro Mairinck. Dois sujeitos armados com pistolas em uma moto assaltaram outro morador da cidade. Os marginais lavaram cerca de 2 mil reais em dinheiro da vítima. Fugiram na direção de Jundiaí do Sul(Texto: Gilson Santos).

Imagem meramente ilustrativa