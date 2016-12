Assaltada loja no Platina Shopping

Um homem de estatura baixa,usando capacete,armado com revólver e trajando moletom e calça jeans preta invadiu e roubou no final da tarde desta quarta-feira, dia 21, a empresa Euphoria(foto), no Platina Shopping,na rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina.

O marginal levou aproximadamente R$ 400 do caixa e um smartphone de uma funcionária.

Na sequência, fugiu na garupa da motocicleta de um comparsa que o aguardava em frente da loja.