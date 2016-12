Adolescente bate quadriciclo e morre em Carlópolis

Menina morava em Joaquim Távora e estudava no Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina

Roberta Reusing Bagatim(fotos), de 16 anos, perdeu a vida em acidente quando dirigia um quadriciclo na tarde deste sábado,dia 31, na rua principal do Residencial Ilha Bela, em Carlópolis.O veículo bateu numa árvore.

A jovem estava sozinha e sofreu traumatismo facial.

Ela passava férias com familiares e amigas e o pai,Cornélio Bagatim, conhecido como Lico, ao contrário do que chegou a ser especulado, não teve um infarto quando recebeu a notícia.

O Instituto Médico Legal levou o corpo para Jacarezinho e será liberado para a família realizar o sepultamento neste domingo, dia primeiro, no cemitério de Joaquim Távora.