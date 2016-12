Acidente no trecho da PR-439

Conhecido apenas como Paulo do Pombal, um rapaz sofreu ferimentos médios e fratura no pé direito,na tarde desta terça-feira,dia 20, na PR-439,próximo da entrada do trevo que dá acesso a Yazaki e o conjunto habitacional Vitória Régia, em Santo Antônio da Platina.

Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado ao pronto socorro municipal.

A causa do acidente está sendo investigada.

