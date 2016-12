Acidente hoje em rodovia mata jacarezinhense

A jacarezinhense Adriene Rodrigues(fotos), de 40 anos,perdeu a vida na madrugada deste sábado, dia 24, véspera de Natal,ao sofrer um acidente no interior paulista.

O acidente foi em torno da meia-noite e meia no KM 455 da Rodovia Manílio Gobbi (SP-284), entre Assis e Paraguaçu Paulista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a pista era simples e com duas faixas de rolamentos.

Segundo o blog Assis City , o veículo da marca Toyota modelo Hilux, cor branca, placas de Assis, transitava no sentido Paraguaçu Paulista/Assis e no local, por motivos a serem esclarecidos, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um Palio, cor cinza, placas de Jacarezinho, conduzido por Adriane.

Após capotar várias vezes, a condutora foi arremessada para fora do veículo a uns cinco metros. Ela foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Assis com graves ferimentos e múltiplas fraturas pelo corpo mas, ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi constatado o óbito.O motorista da camionete teve ferimentos leves.

O corpo será sepultado neste domingo de Natal no cemitério São João Batista, em Jacarezinho.A mulher deixa um filho de sete anos.