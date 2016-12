Acidente mata dois; veja vídeo

Dois homens de Itaporanga(SP) perderam as vidas por volta das 14 horas desta sexta-feira,dia 23,na PR-092 entre Jaguariaíva e Arapoti.

O acidente envolveu um Ford/Cargo com placas de São Lourenço do Sul/RS, carregado com abacaxi, que colidiu de frente com o WV/Gol(placas de São Carlos/SP) que seguia sentido Arapoti.

Com a colisão, o carro ficou embaixo do caminhão totalmente destruído.

Arnaldo Reis, de 43 anos, e o acompanhante Walter Aparecido Gaspar,39, morreram no local.

O condutor do caminhão,Ailson Mendes,63, nada sofreu alem do trauma pela tragédia.

Os policiais rodoviários estaduais tiveram muito trabalho para organizar o tráfego, que ficou em meia pista durante a retirada dos corpos e a remoção dos veículos.