Acidente mata em S.Campos

Acidente entre uma carreta e um carro de passeio por volta das 15 horas desta quinta-feira,dia 16, no trevo das rodovias PR-092 e PR-272, matou Seung Hwang, de 54 anos,em Siqueira Campos.

No Renault Fluence (placas PXG-4883/Belo Horizonte/MG), além da vítima fatal, estavam mais três pessoas, Tatiane Karine da Silva, Leonardo Fernandes Assis e Wan Wook Choi, os quais não se feriram com gravidade.

Eles foram levados para a Santa Casa de Siqueira Campos, onde realizaram exames médicos e liberados na sequência.

Os coreanos estavam passeando na cidade.

O acidente ocorreu quando o veículo não respeitou a preferencial do trevo que dá acesso e cruzou a frente de uma carreta-cegonha que vinha no sentido Quatiguá-Siqueira Campos.O condutor não conseguiu frear e atingiu o carro na lateral esquerda. Seung não resistiu aos ferimentos.