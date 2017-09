Wenceslau Braz apresenta novos veículos da secretaria de Saúde

Sete carros chegaram para reforçar a frota

A prefeitura de Wenceslau Braz fez na tarde desta segunda-feira (11) a apresentação de sete novos veículos da secretaria municipal de Saúde.

São quatro Onix, duas Spin (de sete lugares) e um Prisma, que a partir de agora serão usados no transporte de pacientes e demais serviços da secretaria de Saúde.

Além desses, está prevista para os próximos dias a chegada de mais uma Spin e duas ambulâncias. Os veículos vão resolver o problema de transporte do município, uma vez que a atual frota é antiga e está em parte sucateada.

“Para nós é uma alegria neste primeiro ano de mandato já poder realizar grandes melhorias, que resultam em melhores serviços prestados aos cidadãos e melhores condições de vida a cada um dos moradores. Até o fim do ano serão ainda mais mudanças e grandes notícias para todos nós que amamos Wenceslau Braz”, afirma o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

“Todos sabem da situação precária que estavam nossos veículos da saúde e nossas ambulâncias, um verdadeiro desrespeito à população que durou por anos, mas acaba agora. E eu garanto que a tendência é que a partir de agora, com este período de mudanças avançado, os avanços vão começar a aparecer cada vez mais”, continua o chefe do executivo.

Os veículos foram adquiridos com a devolução de verbas antecipada da câmara de vereadores, que geralmente devolve à prefeitura em dezembro os recursos não utilizados durante o ano, mas que em 2017 adiantou o dinheiro para que o Poder Executivo pudesse comprar os carros.