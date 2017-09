UENP instaura sindicância em Jacarezinho

Para apurar possíveis irregularidades

Considerando as notícias veiculadas nas redes sociais, que sugerem “perseguição política na UENP”, a reitora, professora Fátima Padoan(foto), esclarece que o diretor do Campus de Jacarezinho, professor Fábio Antônio Neia Martini, recebeu, por meio de protocolado encaminhado pelo Centro de Ciências Humanas e da Educação e Centro de Letras, Comunicação e Artes, denúncia de que atos ocorridos durante manifestações realizadas nas dependências dos referidos centros estavam impedindo que as aulas fossem realizadas.

O protocolado estava instruído com abaixo-assinado de alunos, fotos, vídeos, entre outras provas. A conduta do Campus foi instaurar uma sindicância, que teve por objetivo apurar a autoria e a existência das irregularidades apontadas. Ao final dessa fase, a Comissão de Sindicância, composta por três professores indicados pelos Colegiados dos Centros de Estudos, julgou por dois votos favoráveis e um contrário, pela abertura de processo administrativo, para apurar a responsabilidade dos supostos autores das infrações.

O processo administrativo tem como objetivo apurar a verdade dos fatos e dar às partes oportunidade de apresentarem suas defesas. Não houve, e jamais haverá por parte da Administração da UENP, o intuito de perseguir politicamente alunos, professores ou agentes universitários. Ressaltamos que não serão tolerados, na Universidade, atos autoritários, independentemente do título ou justificativa.