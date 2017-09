Liberado trecho do acidente com dinamite na PR-092

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos

Desde as sete horas desta segunda-feira, dia 11, o tráfego fluiu sem dificuldades maiores na PR-092, no trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz,parcialmente liberado.

Um caminhão carregado com 30 toneladas de explosivos(TNT) pegou fogo em Calógeras(Wenceslau Braz) e houve diversas explosões.O incêndio começou por volta das 17h40m do domingo, e a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos em função do risco óbvio.

O sargento Eduardo, da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, informou que a pista foi liberada totalmente na noite desta segunda-feira .