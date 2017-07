Trabalhos de limpeza e pinturas viárias prosseguem nos bairros de Ibaiti

Prefeitura está realizando uma ação de limpeza

Por intermédio do Departamento de Trânsito – Demutran e da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos.O trabalho envolve a retirada de entulhos das calçadas, aparação de gramas, pinturas e reformas de meio fio.A ação é uma medida voltada à saúde pública, prevenção de patrimônio público e bem estar social.O trabalho, que já foi realizado em alguns bairros da cidade, conta com uma equipe de recolhimento, caminhão e maquinário. As pinturas de meio fio, lombadas, faixas depedestres e linhas de sinalização de trânsito são realizadas com o triciclo para pintura viária.Na segunda-feira seis, os trabalhos foram realizados nas ruas Dr. Euclides Monteiro, Ana Néri, Antonio de Moura Bueno, João Leandro, Delegado Albino, Guilherme Meyer, Cipriano Carneiro, Ângela C.Z. Matioli, Francisco Pelissari, Rui Barbosa, Abraão Fará, Joaquim da Silva Reis, Ver. Manoel de Moura Bueno, Teófilo Cecílio Dib, Cipriano Camargo, Humberto Moacir Schenna, Avenidas Brasília, Tertuliano de Moura Bueno, Arnaldo Flávio Buzato e acessos da cidade de Ibaiti (BR-153).Na terça e quarta-feira ,5 e 6, foram realizados serviços na ruas Fritz Herberstreit, Ana Neri, Antônio de Moura Bueno, Princesa Izabel, travessas 13 de Maio e Moacir Poli e avenidas Vereador Pedro Bueno Sobrinho, Alice Pereira Goulart, além de reformas no meio fio dos trevos da cidade.

Este slideshow necessita de JavaScript.