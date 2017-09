Tork disputa quarta etapa do Brasileiro de Motocross 2017

No interior de Goiás

Depois de passar por três estados, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais, chegou a vez do Campeonato Brasileiro de Motocross desembarcar em Goiás. A cidade de Morrinhos recebe a quarta etapa neste fim de semana, dias 16 e 17 de setembro. Os pilotos Pro Tork alinharão no gate para a disputa de quatro categorias.

O paranaense Willian Guimarães e a gaúcha Maiara Basso são os destaques da equipe, ambos invictos nesta temporada. Willian lidera a MX3, com 22 pontos de vantagem. Maiara está em primeiro lugar na classificação da MXF, com três pontos a mais que a segunda colocada. A expectativa dos atletas é manter a ponta.

Também representam a Pro Tork três jovens promessas da modalidade. Pepê Bueno e Leo Souza, que estão na terceira e na sexta colocação da classe MX2. E Augustinho Teixeira, que retorna à competição após se recuperar de um acidente para tentar subir na tabela da MX2JR, na qual é o 21º.

O evento tem início no sábado, às 8h, com a realização dos treinos livres, enquanto os cronometrados começam às 12h10 e as primeiras provas às 16h20. Já no domingo, o warm up será às 8h e o restante das provas a partir das 10h20. A Pro Tork convida o público a torcer por seus pilotos, a entrada é franca.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.