Siqueira Campos e Cohapar negociam investimento para ponte

De acesso a conjunto habitacional

O prefeito de Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno, visitou a sede da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em Curitiba, nesta quinta-feira (6). Com um projeto em estágio avançado para a construção de 193 novas casas populares na cidade, o gestor solicitou o apoio do Governo do Estado para viabilizar a construção da ponte de acesso ao futuro empreendimento.

Com investimentos de R$ 12,7 milhões, as moradias serão financiadas através do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Caixa Econômica Federal. A construção será feita pela construtora Implantec, contratada pela Cohapar por meio de licitação com critério de menor preço.

O objetivo, segundo Bueno, é reduzir a distância a ser percorrida pelas famílias que residirão no conjunto habitacional até a região central da cidade. Para isso, o gestor municipal solicitou que a Cohapar intermedie repasses da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística necessários para a aquisição dos materiais e execução das obras de infraestrutura.

“Contamos com o apoio do presidente da companhia, Abelardo Lupion, para que nos ajude a obter estes recursos”, informa o prefeito.

De acordo com Lupion, graças à atenção dada à habitação popular pela atual gestão estadual, os investimentos para o setor têm sido tratados com prioridade pelas secretarias e demais órgãos vinculados ao governo. “Desde 2011, as ações comandadas pelo governador Beto Richa beneficiaram mais de 105 mil famílias paranaenses com condições dignas de moradia”, justifica o presidente da Cohapar.

Participaram da visita o chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, João Naime Neto, a secretária municipal de Saúde, Vera Cruz, e os diretores municipais de Planejamento, Paulo Sanada, e Licitações, Robson da Silva.

