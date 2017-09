Sepultado corpo de platinense Armando Camelotti

Na manhã desta quinta-feira

O corpo do motorista aposentado da empresa Princesa do Norte Armando Camilotti(foto), de 80 anos,foi sepultado na manhã desta quinta-feira,dia sete, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.

Ele residia na Rua Pascoalito Duarte Reale,Vila Rica,e sofreu vários problemas cardíacos.Estava numa Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital de Arapongas.

Deixou a esposa,dois filhos(Camelotti do Motocross e Neguinho Professor de Educação Física) e cinco netos.