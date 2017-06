Sapopema terá sistema de coleta de esgoto da Sanepar

Investimento é de mais de R$ 6 milhões

A prefeitura de Sapopema e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) assinam na próxima semana a Ordem de Serviço para a construção da primeira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na cidade, localizada no Norte Pioneiro. O investimento por parte da empresa é de mais de R$ 6 milhões.

A obra é uma conquista importante, como lembra o prefeito Gimerson de Jesus, já que, atualmente, a cidade é desprovida do serviço. “É uma obra de fundamental importância para futuro da cidade, pois vai melhorar e muito a qualidade de vida da nossa população, com melhorias inclusive na saúde pública”, diz.

Segundo o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), que juntamente com o prefeito articulou a obra junto ao governo do estado, inicialmente a estação atenderá 50% da população nos primeiros semestres do serviço. Esse percentual irá aumentando gradativamente ao longo dos próximos anos.

“A nossa região, infelizmente, tem um índice de desenvolvimento ainda baixo se comparada a outras do estado. Esse quadro só vai mudar com serviços e obras como essa, focadas em qualidade de vida e desenvolvimento”, relata o deputado.

Melhorias – Além das melhores condições de vida para a população, ter um sistema de esgotamento sanitário que funcione valoriza a cidade, reduz a poluição e atrai novos negócios.

A falta de tratamento do esgoto e de condições adequadas de saneamento contribui para a proliferação de doenças parasitárias e infecciosas. A Fundação Nacional da Saúde estima que a cada R$ 1 investido em saneamento outros R$ 4 são economizados na área de saúde pública.

A Sanepar tem uma das maiores estruturas de esgotamento sanitário no Brasil. São 234 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) distribuídas em todas as regiões do Paraná. Com essa estrutura, a Sanepar atende 7,1 milhões de pessoas com serviços de coleta e tratamento de esgoto.