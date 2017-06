Resultados do Xadrez nos 64º Jogos Escolares em Ibaiti

A Coordenação Técnica do 64º Jogos Escolares do Paraná, que está sendo realizado em Ibaiti divulgou os resultados da modalidade de Xadrez Relâmpago e Rápido.

As partidas foram realizadas no Centro Cultural da cidade e contou com a participação de equipes de toda região ligada ao Núcleo da Secretaria de Educação de Ibaiti. Os classificados deverão participar da fase Macro Regional que será disputada em Arapoti.

Xadrez Relâmpago:

Feminino A

1 Kamila Milena Xavier C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 6

2 Juliana Vitória Avanso C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 4

3ThaináClícia de Siqueira C. E. Francisco Alves de Almeida 4

4 Isabella Teixeira de Melo C. E. Francisco Alves de Almeida 3

5 Elisa Marques Veiga C. E. Francisco Alves de Almeida 2

6 Helena de Oliveira Martins C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 1

7 Maria Fernanda Siqueira C. E. Francisco Alves de Almeida 1

Xadrez Relâmpago:

Feminino B

1 Sophia de Cassia Camargo E. E. Dona Macária 4

2 Maria Eduarda Elias Pereira C. E. Segismundo Antunes Nettos4

3 Giulia Lara Coutinho dos Santos E. E. Casto Alves 3

4 Maria Eduarda dos Santos Castilho C. E. Segismundo Antunes Netto 2

5 Ana Alice Almeida Freitas E. E. Casto Alves 1

6 Maria Fernanda dos Santos C. E. Segismundo Antunes Netto 1

Xadrez Relâmpago:

Masculino A

1 Samuel Augusto de Oliveira Vieira C. E. Prof. Segismundo Netto 6

2 Henricke Cesar Siqueira Acorsi C. E. Francisco Alves de Almeida 5

3 Vinícius Alves Ferreira C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 4

4 Marcus Vinicius Granemann Mendes C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 3

5 Guilherme Silva de Oliveira C. E. Anita Aldeti Pacheco 2

6 Bruno Eduardo Tozo C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 1

7 Diego Barbosa da Silva C. E. Leal Shulmann0

Xadrez Relâmpago:

Masculino B

1 Vitor Hugo Horst de Almeida E. E. Dona Macária 5

2 Diogo Sene de Oliveira E. E. Castro Alves 4

3 Matheus Gonçalves Siqueira E. E. Dona Macária 3

4 Pedro Henrique Ferreira Iegler E. E. Dona Macária 3

5 Erick Henrique Carneiro da Silva C. E. Anita Aldeti Pacheco 3

6 Allan Geovane de Oliveira Bianchini E. E. Castro Alves 3

7 Danilo Búbna Menezes C. E. David Carneiro 2

8Kaik Pablo Rodrigues C. E. David Carneiro 2

9Luis Filipe da Silva Carvalho E. E. Dona Macária 1

10 Marlon Andrey dos Santos Silva C. E. David Carneiro 1

11 NicollasRuan de Moura Urbano E. E. Castro Alves

Xadrez Rápido Feminino A

1 Kamila Milena Xavier C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 6

2 Helena de Oliveira Martins C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 5

3ThaináClícia de Siqueira C. E. Francisco Alves de Almeida 4

4 Isabella Teixeira de Melo C. E. Francisco Alves de Almeida 2

5 Maria Fernanda Siqueira C. E. Francisco Alves de Almeida 2

6 Juliana Vitória Avanso C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 1

7 Elisa Marques Veiga C. E. Francisco Alves de Almeida 1

Xadrez Rápido:

Feminino B

1 Maria Fernanda dos Santos C. E. Segismundo Antunes Netto 4,5

2 Sophia de Cassia Camargo E. E. Dona Macária 4

3 Maria Eduarda dos Santos Castilho C. E. Segismundo Antunes Netto 3,5

4 Maria Eduarda Elias Pereira C. E. Segismundo Antunes Netto 3

5 Lívia Teixeira de Melo E. E. Dona Macária 3

6 Giulia Lara Coutinho dos Santos E. E. Casto Alves 3

7 Ana Elysa da Silva Araújo E. E. Dona Macária 2

8 Ana Alice Almeida Freitas E. E. Casto Alves 1

9 Bárbara Brun Viana E. E. Dona Macária 1

Xadrez Rápido:

Masculino A

1 Samuel Augusto de Oliveira Vieira C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 7

2 Marcus Vinicius Granemann Mendes C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 6

3Henricke Cesar Siqueira Acorsi C. E. Francisco Alves de Almeida 4

4 Vinicius Alves Ferreira C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 4

5Josean Fagundes de Souza C. E. Francisco Alves de Almeida 4

6 Guilherme Silva de Oliveira C. E. Anita Aldeti Pacheco 2

7 Victor Ricci Gonçalves C. E. Prof. Segismundo Antunes Netto 1

8 Diego Barbosa da Silva C. E. Leal Shulmann0

Xadrez Rápido:

Masculino B

1 Pedro Henrique Ferreira Iegler E. E. Dona Macária 4

2 Allan Geovane de Oliveira Bianchini E. E. Castro Alves 4

3 Danilo Búbna Menezes C. E. David Carneiro 3

4 Vitor Hugo Horst de Almeida E. E. Dona Macária 3

5 Diogo Sene de Oliveira E. E. Castro Alves 3

6Kaik Pablo Rodrigues C. E. David Carneiro 3

7 Marlon Andrey dos Santos Silva C. E. David Carneiro 2

8 Matheus Gonçalves Siqueira E. E. Dona Macária 2

9Luis Filipe da Silva Carvalho E. E. Dona Macária 1

10 Erick Henrique Carneiro da Silva C. E. Anita Aldeti Pacheco 0.