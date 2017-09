Projeto Um Reino sem Dengue visita Jacarezinho e Ribeirão Claro

Apresentação em escolas estimula leitura e conscientiza crianças

O projeto de contação de histórias “Um Reino Sem Dengue” contempla mais dois municípios da Bacia do Paranapanema, nesta semana, levando literatura e teatro às escolas públicas para estimular crianças ao combate do mosquito Aedes Aegypti.

A iniciativa, patrocinada via Lei Rouanet pela Rio Paranapanema Energia – concessionária de oito hidrelétricas na região e subsidiária do Grupo CTG no Brasil –, estará em Jacarezinho nesta quinta-feira (21), e Ribeirão Claro na sexta (22).



Para alertar a garotada sobre a necessidade de eliminar o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, um ator da produtora cultural Villa7 encena a história usando literatura e teatro de bonecos, tratando um assunto de saúde pública de forma lúdica, interativa e bem-humorada.

O projeto “Um Reino Sem Dengue” leva o mesmo nome do livro escrito por Alda de Miranda, com ilustrações de Ricardo Girotto. Ao final da apresentação, cada criança recebe um exemplar da obra.

A ação tem sido bem recebida nas cidades por onde passa, alcançando os objetivos da CTG Brasil, empresa que patrocina o projeto. “O problema da dengue é atual e relevante, por isso nos engajamos nessa tarefa de conscientizar as comunidades, trabalhando a educação de crianças, para que combatam o mosquito e, consequentemente, se previnam das sérias doenças transmitidas por ele”, afirma Salete da Hora, gerente de Comunicação da CTG Brasil.

Ela ressalta que enquanto em 2016 foram 25 cidades paranaenses e paulistas sediando 50 sessões de contação de histórias, neste ano o projeto ampliou a circulação para 50 municípios e cem apresentações.