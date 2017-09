Prefeito de Joaquim Távora só atende fazendeiro, denuncia produtor rural

Gelson Nassar não se importa com área ambiental

O produtor rural Wiston de Gregório Leite, que também é técnico em segurança eletrônica,está indignado com o prefeito Gelson Nassar, de Joaquim Távora.

Ele mora no KM 32 da PR-218, no sítio Jacaré, próximo da ponte.

Na sexta-feira, dia 22, um touro nelore da propriedade da família, “encalhou” na área de reserva ambiental.Ele disse ter procurado a prefeitura e vários servidores prometeram empenho em tirar o animal do local com uma patrola ou retro escavadeira.

No sábado, o touro morreu e Leite procurou novamente os funcionários, explicando que a água do rio serve também para consumo humano e que havia o perigo de contaminação.”Me informaram que não havia máquina disponível”, reclama.

Na manhã desta segunda-feira,dia 25, foi prometido e de novo não resolvido, de acordo com o que acusa.

“Em Joaquim Távora é assim, se precisar de máquina para fazer estrada, não tem; para empedrar, não tem; de trator para limpar a fossa, dizem que vem e não vem, tudo é só promessa”, adiciona, “aqui, o Gelson só atende fazendeiro e gente rica, mas se você solicita para enterrar um boi que está dentro de uma área de preservação permanente, não atende”.

A reportagem procurou o prefeito, mas ele não estava na prefeitura e o celular,desligado, situação comum nos últimos meses em que apenas viaja e se ausenta,deixando a gestão para terceiros.