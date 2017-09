Polícia Militar faz surpresa para criança de Abatiá

Menina sonha em integrar a corporação

O comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, capitão Robson Falk, juntamente com a ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel)foram até a cidade de Abatiá nesta terça-feira, dia cinco, onde realizaram uma visita surpresa a Érika Motta, de 14 anos, a qual sonha em ser PM.



A equipe foi bem recebida,a menina ficou muito emocionada no local, e disse: “Não acredito, isso é meu sonho se realizando! Quando crescer vou ser policial, Estou muito feliz por vocês realizarem meu sonho”.

Toda a família e vizinhos ficaram comovidos com a situação.

Ela entrou na viatura e se divertiu muito.

Ao final da visita, Érika recebeu do comandante uma camisa da Rotam.

“Não apagar a chama da esperança que as crianças e pessoas de bem depositam em todos nós é gratificante…Mesmo sendo uma carreira difícil e árdua ainda somos vistos como heróis para essas pessoas.E que continue assim”, afirmou o tenente.