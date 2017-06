PM de Guapirama prende rapaz por receptação e resistência

Na tarde desta terça-feira

Por volta das 14 horas desta terça-feira,dia 13, na rua Luzia do Carmo Dutra, no município de Guapirama, PMs viram uma motocicleta sem placa, ao aproximar-se do veículo o condutor foi reconhecido como sendo a pessoa de Alf Aparecido da Silva(foto), o qual já é conhecido por envolvimento com ilícitos.

Ao ser dada voz de abordagem, o jovem tentou fugir, mas bateu na lateral da viatura, se desequilibrou e caiu ao solo. Ele levantou-se e reagiu à prisão e desobedeceu a ordem de colocar as mãos na cabeça.

Com técnicas de imobilização, foi realizado o algemamento.

Ao ser consultada a numeração do motor e do chassi foi aferido que pertencem a veículos distintos.A do chassi não apontou nenhum ilícito quanto a origem da referida peça, porém, ao ser consultada a numeração do motor foi confirmado ser de um furto de moto ocorrido em Joaquim Távora.

Ao ser indagado sobre a origem da moto, Alaf disse ter comprado de uma pessoa que não sabe identificar, porém, realizou a compra do veiculo através da troca por uma makita* a qual custa aproximadamente 200 reais.

Na sequência, foi levado para encarceramento acusado de receptação e resistência.A moto(foto) foi apreendida.

*Makita não é o nome da ferramenta serra mármore e sim o de uma das fabricantes dessa ferramenta. Devido a Makita ser a pioneira na fabricação da serra mármore ela se popularizou sendo chamada até hoje.É como chamar de Gilette a lâmina de barbear.