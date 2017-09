Polícia Civil recupera smartphone tomado em assalto

Aparelho estava na posse de um adolescente

A Polícia Civil recuperou um smartphone produto e roubo ocorrido na cidade de Santo Antônio da Platina, no dia sete de março deste ano. Na ocasião, dois indivíduos encapuzados e armados invadiram uma residência situada no bairro Jardim Saúde, rendendo o morador e sua esposa, subtraindo, além do terminal telefônico, cerca de trezentos reais em dinheiro.

Com as investigações, o aparelho foi recuperado na cidade de Tomazina, em ação conjunta entre policiais civis da cidade e investigadores platinenses.

O aparelho estava na posse de um adolescente, que responderá por ato infracional de receptação culposa. O menor, no entanto, indicou de quem adquiriu o aparelho. O suspeito, já identificado, de 29 anos, morador no bairro Vila Ribeiro, tem características físicas iguais às descritas pelas vítimas e, caso reconhecido, poderá ter sua prisão preventiva decretada a qualquer tempo.