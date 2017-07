PM sufoca tentativa de rebelião em cadeia

Nenhum detento fugiu

Foi confirmado nesta sexta-feira, dia 30, que na quinta a PM foi acionada, pois estaria acontecendo uma possível fuga de presos em Ribeirão do Pinhal.

Ao chegar no local, porém, foi realizada uma varredura das partes externas da delegacia, encontrado um emaranhado de entorpecentes envolto em sacos plásticos e cordas de nylon.

Com a chegada das equipes da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) que entraram na carceragem, alguns objetos foram encontrados nas celas.

A ordem pública foi restabelecida. Todos os procedimentos e ações transcorreram sem nenhuma alteração.

PMs de Abatiá e Jundiaí do Sul também participaram, assim como a equipe Canil.

Resultados obtidos:

Drogas diversas apreendidas;uma bateria de celular;dois smartphones, duas barras de ferro serradas da grade e um pedaço de ferragem de construção.