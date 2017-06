PM prende três mulheres por tentar entrar com drogas em Cadeia

Iriam deixar com os maridos presos em Andirá

A Rotam obteve informações dando conta que três mulheres iriam entrar com drogas no sistema prisional de Andirá, durante o horário de visitas nesta quinta-feira,dia 15.Elas foram abordadas em frente da delegacia de Polícia Civil e, nervosas,foram encaminhadas para a parte interna, onde foram submetidas a busca pessoal por uma investigadora e uma agente.

Acabaram por localizar um invólucro acondicionado por fitas isolantes na vagina de uma delas.Havia 68 gramas de maconha, em meio a grande quantidade de fumo de corda, e também Halls, para dificultar o odor do entorpecente.Ela confessou que entregaria durante a visita para seu marido, que encontra-se custodiado na cadeia.

Já com a outra moça foram encontradas 99 gramas da erva, dentro da bolsa.Também admitiu que entregaria ao companheiro preso.

E com a terceira envolvida havia 305 reais.

Todas foram presas acusadas de tráfico de drogas, considerando que as denúncias informavam que o trio já havia entrado com entorpecentes em outras oportunidades.

Atendendo a determinação do delegado Janderson Janinni, as três foram encaminhadas até a Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá, onde foram realizados exames de Raio-X, e ginecológico, para verificar se havia mais drogas, porám nada foi encontrado.