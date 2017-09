PM prende por embriaguez ao volante em Santana do Itararé

Na tarde desta quinta-feira

A Polícia Militar de Santana do Itararé estava em frente à Escola Estadual “Humberto de Alencar Castelo Branco”, nesta quinta-feira,dia 14,na Avenida Padre Antônio Soares.Por volta das 17 horas,um VW/Gol quadrado transitava em ziguezague e quase bateu na frente da viatura,além de por pouco não atropelar a equipe policial.

O soldado Benedito desligou o veículo e junto com a soldada Josélia conduziram o motorista, Mauro João Pereira(foto) para o Destacamento.

Foi oferecido o Etilômetro, resultando no valor considerado de 1,09 Mg/l.Diante da situação, dada voz de prisão e encaminhado o homem para Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz para as providências cabíveis.