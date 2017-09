Operação prende 16 bandidos em Siqueira Campos

Trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar

Com intuito de manter os cidadãos mais seguros as Polícias Civil e Militar fazem um intenso trabalho de combate e prevenção de crimes em Siqueira Campos.

Na manhã desta quinta-feira (21) por volta das oito horas foi deflagrada a Operação Retomada com apoio da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel, Agência Local Inteligência e Polícia Militar.

Somente nesta operação foram quatro indivíduos presos por furto, sendo Eduardo da Cruz Lima, Vítor Rocha Moreira, Marcos Henrique Leandro dos Santos e Giovane Bruniel Breves de Souza.

Segundo informações do investigador da Polícia Civil Fernando Teixeira, recentemente foram presos mais oito pessoas, sendo por furto: Leodir de Jesus Leal Filho, Deverson Wilian da Silva, Adalberto Silveira Kikuta, Jean Aparecido dos Santos e Roberto Ribeiro Junior. Já pelo crime de roubo foram presos Adriano de Souza Teixeira, Rhitiele Gabriel de Oliveira e apreendido um menor.

Ainda nesta quinta os policiais abordaram e prenderam Jhonatan Romeu de Siqueira por tráfico de drogas, com aproximadamente 523 gramas de maconha, ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

As policias civil e militar continuarão com os trabalhos de prevenção e combate visando coibir a marginalidade em Siqueira Campos. O total de indivíduos que foram presos recentemente é 16.