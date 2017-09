Sepultado corpo de pinhalense morto em acidente

Na manhã desta quarta-feira

O corpo de Rinaldo Pedroso de Andrade(fotos) de 42 anos, foi sepultado na manhã desta quarta-feira,dia 27, no cemitério de Ribeirão do Pinhal.

Ele morreu após envolver-se num acidente com uma caminhonete S10 na PR-412. A colisão aconteceu por volta das 21h30 desta segunda-feira (25).

Segundo informações, a caminhonete teria invadido a pista ocasionando a batida que vitimou o motoboy. Também de acordo com populares, o veículo estaria com um dos faróis queimados e o motorista com sinais de embriaguez.

Após o acidente, o condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro à vítima. Levado ao Pronto Socorro de Praia de Leste, Rinaldo não resistiu aos ferimentos.

Os nossos sentimentos à família.