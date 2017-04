Município de Japira ganha 50 casas populares

Pré-cadastro no CRAS até o dia 18

O município de Japira foi contemplado para receber 50 casas do programa de habitação rural, voltadas a trabalhadores rurais com DAP de até R$ 28.900,00. A conquista resulta de parceria firmada entre o Prefeito de Japira Walmir Wellington da Silva(foto), a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (SEAB), o Instituto Emater, Sindicatos Rurais e agentes financeiros.

Em todo o Paraná, serão construídas 5 mil novas casas nessa etapa do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR). Os recursos para o programa – em torno de R$ 3 milhões – são oriundos do Governo Federal.

As moradias que serão construídas terão 43m2, com calçada, no valor de R$ 32 mil. A construção das casas será executada por etapas, conforme forem liberados os recursos pela Cohapar. Através do programa de habitação rural, o produtor vai pagar quatro parcelas anuais de R$ 300.

O prefeito de Japira Walmir Wellington da Silva pede aos trabalhadores rurais que se enquadram no programa que compareçam no CRAS do município munidos dos documentos para o pré-cadastro. “Precisamos agilizar esse processo de cadastramento, porque até 20 de abril todos esses cadastros devem estar aprovados pela Cohapar e serem entregues na Caixa para que esse programa se concretize em Japira e beneficie nossos produtores”, observou o chefe do executivo

Na manhã desta segunda-feira o chefe do executivo reuniu vereadores e lideranças em seu gabinete para discutir estratégias para a realização do pré – cadastros dessa primeira fase. “Preciso do apoio e empenho de todos para que o nosso município cadastre em tempo hábil todos os possíveis beneficiários desse programa, reuni todos aqui hoje para que juntos realizemos essa força tarefa, pois temos somente até o dia 18 para entregar esses documentos”, indagou o prefeito.

Para quem não possui uma propriedade rural é possível construir uma casa do programa no terreno de terceiros (parentes de até 3º grau) – dos pais, por exemplo. Basta que eles assinem uma autorização para construir no local.

Os interessados em aderir ao Programa devem comparecer até dia 18 de abril no CRAS de Japira munidos dos seguintes documentos para cadastro:

– RG e CPF do casal e certidão de casamento. Solteiros devem apresentar a certidão de nascimento e os casos serão analisados individualmente, com base no perfil socioeconômico;

– Documentação do terreno;

– Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) de até R$28900,00.

– Cadastro Único, para quem o possui. Quem não tem, receberá orientações sobre como fazê-lo.