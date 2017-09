Mulher denuncia o próprio marido em Carlópolis

Ele teria agredido a esposa e estava com cocaína e arma

A Polícia Militar de Carlópolis foi acionada neste sábado, dia nove, perto das 16 horas, para dar atendimento a uma ocorrência no sítio Palmital, sentido o pesqueiro Galego.

A solicitante havia sido agredida pelo marido.

No local,Franciele Cristina Alves de Souza relatou ser vítima de violência(lesão corporal), sendo o autor seu esposo, o qual estaria com uma arma de fogo e pinos de cocaína.

Ela orientou os policiais o local que estavam os ilícitos e foram localizados quatro gramas de cocaína e uma espingarda calibre 38 com uma munição.

A equipe realizou busca na residencia, com autorização de Franciele, que assinou o termo, porém nenhum outro ilícito foi encontrado.

Atenderam a ocorrênia soldados Patrícia,Klecius, Danilo e Talita.