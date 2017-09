Mãe usa tesoura e mata o próprio filho em Andirá

Ela trabalhava no comércio e tem outra filha

Andreza Cristina Porto Patrício(foto) cometeu um dos crimes mais condenáveis do mundo.Ela foi presa nesta sexta-feira, dia 22, pela Polícia Militar.

O corpo do menino(recém-nascido) foi encontrado no início da noite de quinta-feira dentro de uma caixa de papelão(foto)numa estrada rural à margem da PR-092, em Andirá, perto da estrada de Barra do Jacaré.

A criança do sexo masculino e de cor branca apresentava lesões graves no crânio e no tórax feita com uma tesoura pela moça de 23 anos, que é a mãe biológica da vítima.

O corpo – já em estado de decomposição – foi encontrado por um homem que passava pelo local e sentiu o forte odor exalado.O bebê estava no interior de uma sacola, dentro de uma bolsa.

Foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho.

Andreza foi presa pela PM, não reagiu e confessou o infanticídio e a ocultação de cadáver.Ela tem relatou que simplesmente não queria a criança, que nasceu em torno das 2h30m da madrugada, e foi colocada numa sacola após o assassinato.

Friamente, a mãe dormiu, esperou amanhecer e jogou o corpo num mato. A moça possui uma filha, não tem marido e trabalhava no comércio andiraense.

A investigação, diligências e prisão foram feitas pelo P2 de Cambará.