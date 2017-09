Lupion viabiliza recursos para Jacarezinho e Japira

Ao todo são R$ 480 mil em convênios

O secretario chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni confirmou ao deputado estadual Pedro Lupion (DEM) a formalização de convênio entre o governo do Paraná e as prefeituras de Jacarezinho e Japira. Os dois municípios integram a base de atuação política do deputado e as solicitações atendem aos pedidos dos chefes do executivo municipal, Sérgio Eduardo Emygdio de Faria e Walmir Wellington da Silva, prefeitos de Jacarezinho e Japira respectivamente.

Ambos os convênios são autorizados com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (SEDU). Para Jacarezinho os recursos, no total de R$ 300 mil, visam o recapeamento asfáltico da rua José Pavan e das vias ao entorno da Praça Benedito Moreira, na Vila São Pedro.

De acordo com Lupion, para Japira são R$180 mil que vão permitir a aquisição de um micro-ônibus para uso de transporte de paciente na área da saúde município.

“ Nossos prefeitos trouxeram essas duas importantes demandas para suas cidades e, mais uma vez, encontramos no governo Beto Richa o atendimento das solicitações que contemplam diretamente as comunidades”, comemora o parlamentar.

O prefeito de Jacarezinho, Dr Sérgio Faria, os recursos são importantes porque a rua José Pavan está com o asfalto deteriorado, o que prejudica o fluxo não apenas de veículos mas também dos pedestres. “Essa rua é de extrema importância para a Vila São Pedro. É a rua do Comércio daquele bairro. Vamos arruma-la de ponta a ponta”, disse salientando que o recape ao entorno da praça também é muito necessário. “A pavimentação ali está ruim demais.

O centro da Vila São Pedro recebe todo fluxo de quem entra e sai da cidade. Tem que estar em ordem”, concluiu agradecendo o empenho do deputado Pedro Lupion. “Ele sempre intercede por Jacarezinho junto ao governo estadual, que também dedica à nossa cidade atenção especial”, finalizou.

