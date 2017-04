Ibaiti promove transplantes de árvores

Palmeiras e coqueiros valorizam espaços

Equipes do Departamento Municipal do Meio Ambiente de Ibaiti deram início à reorganização das árvores do Centro de Referência de Assistência Social(CRAS) e Academia da Saúde, próximo ao Posto de Saúde da Mulher, no Jardim Atlanta.

A ação envolve a retirada das palmeiras e coqueiros que estavam em frente ao CRAS e reimplantá-los na Praça da Academia da Saúde. “A intenção é valorizar o espaço e, ainda, melhorar a visibilidade do Centro de Referência de Assistência Social”, diz o prefeito Dr. Antonely.

Atualmente, um dos principais motivos para transportar uma árvore de um lugar a outro é a urbanização, que tira as plantas do caminho de obras e melhora a acessibilidade das pessoas.



A transferência exige muito cuidado e profissional qualificado para o serviço. A ação de transferência de árvores de um local para outro em Ibaiti está sendo coordenada pela engenheira agrônoma e especialista em gestão ambiental Viviane Chueiri, diretora do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Ibaiti.

“Para se fixar bem na nova terra, a árvore precisa de um corte especial nas raízes e ser plantada na mesma posição”, disse Viviane que acompanha pessoalmente cada operação de transporte das árvores.

Para a diretora as palmeiras e coqueiros retirados do CRAS e reimplantados na Academia da Saúde não sofreram nenhum dano durante o processo e vão se adaptar muito bem no novo local. As árvores valorizaram o novo espaço e vão permitir que os usuários da Academia da Saúde fiquem protegidos nas sombras durante seus exercícios.

A diretora comunicou que no antigo lugar onde estavam as palmeiras e coqueiros no CRAS serão plantados “Patas-de-Elefante” e “Cica”, plantas que tem um aspecto arbóreo e pode desenvolver uma altura de 2,0 metros ou mais.

O tronco da planta Cica lembra uma palmeira, lenhoso a semilenhoso, com ou sem ramificações. As folhas são dispostas em coroa, são grandes, podem atingir de 1,20 a 1,50 de comprimento por 15 ou 20 cm de largura. Já a Pata-de-Elefante é um tipo de planta arbustiva, possui textura semilenhosa e com um aspecto escultural. As duas plantas são muito usadas em decorações de fachadas e ornamentos de avenidas.

“As novas árvores que serão plantadas no CRAS são plantas baixas e irão deixar a fachada livre para visualização e consequentemente trará uma melhor identificação do local além de melhorar a acessibilidade das pessoas”, concluiu Viviane.