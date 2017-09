IAP realiza obras de contenção de ribeirão em Jacarezinho

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) vai realizar obras de contenção de enchentes e recuperação da nascente do Ribeirão Ourinho, cuja extensão passa pelo perímetro urbano de Jacarezinho.

A notícia foi confirmada pelo instituto ao deputado estadual Pedro Lupion (DEM), autor da solicitação em conjunto com o prefeito de Jacarezinho Sérgio Eduardo Emygdio de Faria, (DEM).

O IAP repassará R$ 532,1 mil, do Fundo Estadual do Meio Ambiente. A prefeitura aplicará R$ 88,1 mil como contrapartida. Segundo o instituto, o primeiro repasse acontece nesta quarta-feira (6), os demais serão feitos de acordo com o andamento e execução da obra.

Há algum tempo, o chefe do executivo de Jacarezinho recorreu ao parlamentar para destacar a necessidade da obra de contenção na localidade. O projeto foi executado pela prefeitura e encaminhado ao Instituto Ambiental do Paraná.

Segundo Lupion, as obras impedirão o assoreamento do rio e, consequentemente, protegerão os mananciais garantindo a qualidade dos recursos hídricos e ambientais para a população da cidade.

RIBEIRÃO OURINHO- O convênio entre o IAP e a prefeitura vai viabilizar a construção de um lago para regularização da vazão e contenção das enchentes no Ribeirão Ourinho. O projeto visa a redução do volume de água que escoa nos períodos de chuvas.

O prefeito contou que no Norte Pioneiro algumas cidades sofrem com enchentes. “A obra que será feita poderá ser considerada um modelo. O investimento dará início a um grande avanço para evitar os transtornos causados pelas enchentes”, comemora.

Segundo o IAP, o lago de contenção deverá funcionar como uma espécie de reservatório, que ajudará a controlar o volume e escoamento da água da chuva no Ribeirão.

Está prevista uma lâmina d’água de 8.315 metros quadrados e um volume de 13.404 metros cúbicos de água. Além do lago, o local ganhará, futuramente, obras de infraestrutura para o lazer da população, como passarelas, pistas de caminhadas e corrida.