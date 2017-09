Bate moto em camionete e morre em Santo Antônio

Na Serra do Palmital pela manhã

José Décio Paim(foto),de 53 anos, morreu em torno das dez horas desta terça-feira,dia 12, na Serra do Palmital,KM 36,7 da BR-153,em Santo Antônio da Platina.

Morador em Jacarezinho, trabalhava com transporte escolar.

Ele descia com sua motocicleta Honda Falcon 400(placa APS 3496/Jac) quando bateu de frente com a Toyota Hilux(placas OKS 2325/São Bento do Sul/SC).

O condutor, Bento Lieder, 77, subia a pista, tentou uma ultrapassagem em local proibido e causou o acidente fatal.

Com o impacto, a caminhonete perdeu o controle e só parou após colidir contra árvores.

O idoso viajava de Santa Catarina para o estado do Pará.Ele não se feriu.

As equipes da das Polícias Rodoviária Federal e Civil, da concessionária do trecho, Bombeiros, SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)atenderam a ocorrência.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho e entregue aos familiares.O sepultamento será nesta quarta-feira, dia 13, no cemitério São João Batista.