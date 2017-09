Guapirama agora tem esgotamento sanitário

Reunião com a comunidade teve orientação sobre ligação correta na rede coletora

Cerca de 400 pessoas participaram do encontro realizado entre a Sanepar e a comunidade de Guapirama nesta quinta-feira (15). O evento teve como destaque a obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário no município, que deve atender 38% da população local já no mês de outubro. Além de informações sobre a atuação da Sanepar no município, foram repassadas orientações técnicas sobre como devem ser feitas as ligações dos imóveis na rede de coleta de esgoto.

“É uma conquista grande. Eu sinto muita emoção, não pelo valor da obra que é de quase R$ 5 milhões, mas muito mais pela satisfação de atender a necessidade do nosso povo”, comemora o prefeito Pedro de Oliveira.

A obra de implantação do sistema de esgoto, com estação de tratamento e rede coletora, tem projeto e orientação técnica da Sanepar e recursos da Funasa, via prefeitura municipal. “A rede de esgoto é um anseio antigo da população. Tínhamos fossas vazando e mau cheiro. A partir desta reunião com o pessoal técnico e administrativo da Sanepar queremos acelerar os procedimento para ligar as casas na nova rede e colocar o sistema para funcionar de forma adequada”, destaca Oliveira.

O gerente regional de Santo Antônio da Platina, Juarez Wollz, o prefeito e outras autoridades visitaram a estação de tratamento de esgoto durante a última semana. “A saúde do povo é um compromisso da Sanepar e levar informações com transparência é a base desses encontros que estamos promovendo em todo o Paraná”, afirma Wollz.

A saúde do povo é um compromisso da Sanepar e levar informações com transparência é a base desses encontros que estamos promovendo em todo o Paraná”

Durante o encontro com a comunidade, ele também falou sobre a importância do uso racional da água, do reservatório domiciliar (caixa d’água) e como identificar vazamentos no imóvel. “É muito importante que estejamos perto da população, abertos para questionamentos do cidadão e das autoridades”, destacou.

Para os próximos dias, a Sanepar deve iniciar visitas em imóveis que serão beneficiados com a rede de esgoto, dentro do Programa de Despoluição Ambiental (PDA), que visa orientar sobre a ligação do imóvel na rede coletora. Também está programado um curso para encanadores no mesmo sentido.