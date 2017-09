Gincana de Matemática em Salto do Itararé

Na Escola Estadual Gabriel Bertoni

Foi realizado, recentemente, na Escola Estadual Gabriel Bertoni no município de Salto do Itararé, o Festival da Matemática através de uma Gincana com jogos matemáticos, construídos pelos próprios alunos da escola, promovendo a eles , a construção do conhecimento de modo prático e criativo, relacionando situações do cotidiano com a ludicidade e a matéria aprendida em sala de aula.

A iniciativa foi organizada pelos professores Alex Marciano Furtado, Adrimaura dos Santos R. Alves, Elis Regina Leal, João Batista Antunes e Silvia Andréia Ferreira da Silva em parceria com os demais professores da escola e contou com a participação das turmas do 6º ao 9º ano do período da manhã e tarde.

Tanto os professores quanto os alunos, aprovaram a experiência de trabalhar com metodologias diferenciadas em suas aulas, proporcionando uma aprendizagem mais significativa com novas formas de vivenciar a matemática tão presente em nosso dia a dia, além de desfazer o preconceito em relação à dificuldade da disciplina.

A chefia do NRE de Educação de Wenceslau Braz – Neli Couto Ribeiro e a Técnica Pedagógica de Matemática – Cristiane Caporaso, parabenizam a E. E. Gabriel Bertoni- EF pelo trabalho em equipe realizado no Festival da Matemática, Diretor Ronaldo Vagacs, Equipe Pedagógica, alunos, professores e funcionários. Em especial nossos agradecimentos aos Professores de Matemática pelo excelente trabalho realizado.