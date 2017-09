Estelionatário age em Santo Antônio da Platina

Investigação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina investiga crime de estelionato, mediante emissão de cheques “clonados” na cidade. Uma das vítimas procurou a delegacia de polícia no dia quatro de agosto, informando que repassou duas folhas de cheque numa farmácia, as quais foram copiadas com mesma numeração de agência, conta e titularidade, mas em valores superiores.

Posteriormente, houve tentativa de compensação e depósito na cidade de Londrina.

Através de investigações e pesquisas de campo, os investigadores chegaram a um suspeito, C.R.da S., de 46 anos, morador na cidade de Londrina e com antecedentes criminais. Tanto imagens do circuito interno da farmácia, quanto a fotografia foram exibidas para a testemunha que o reconheceu como autor da fraude.

A polícia disponibiliza a sua fotografia para evitar novos golpes como também possível reconhecimento por crimes similares contra outras vítimas. O indivíduo será indiciado pelo crime de estelionato e falsificação de documentos e, havendo novas vítimas, pode ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça.