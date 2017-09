Desfile tranquilo no centro de Cambará

Público prestigiou as comemorações

As comemorações do Sete de Setembro , Dia da Pátria, organizado pela Prefeitura de Cambará, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, tiveram início às nove horas, com o Hasteamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal, pelo prefeito Neto Haggi, a vice-prefeita e secretária municipal da Educação Claudia Batista, e pelo presidente da Câmara de Vereadores, Walcir Joaquim.



Em seguida, teve início do desfile cívico-militar, com a participação do Tiro de Guerra 05 – 001; Guarda Municipal; Colégios Estaduais Lucy Requião de Mello e Silva, Professor Silvio Tavares, Santa Rita de Cássia, Dr. Generoso Marques, Angelina Ricci Vezozzo e Carolina Lupion; Escolas Municipais, Maria Aparecida Paulina da Silva Furlan, Luiz Antonio Lorenzette, Ignez Panichi Hamzé, Maria Alice Bittencourt Augusto Forti e Caetano Vezozzo; as particulares, Mundo Mágico, O Caminho e Nossa Senhora das Graças; e ainda os Programas Sociais, Clube Ômega Desbravadores e Kids, da Igreja Adventista do 7º Dia, Capítulo De Molay e Arco Íris, das Lojas Maçônicas Jaques de Molay e Luz do Oriente Segundo, e Rotaract e Interact Clube, do Rotary Clube.

Após o desfile, ocorreu o Arriamento dos Pavilhões, pelo prefeito Neto Haggi, pelo presidente da Câmara de Vereadores Walcir Joaquim, e pelo subtenente do Tiro de Guerra 05 – 001, Paulo Cezar Almeida Molina.

No palanque oficial, estiveram os vereadores Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha), Angelo Raia, Rogério Frutuoso, Jair de Oliveira da Silva, Geovani dos Anjos, e Cristina de Paula Pinto, o pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida da Vila Rubim, Antonio Carlos Quália, secretários e diretores da Prefeitura, diretores e professores das Escolas, entre outras autoridades.

Um bom público prestigiou as comemorações do Dia da Pátria na Praça Dr. Miguel Dinizo e Avenida Brasil.

No período da tarde, a Praça Dr. Miguel Dinizo recebeu os comerciantes da Feira da Lua, que seguirá ocorrendo até as 22:00 horas(Texto e fotos: Graça Maria).

Este slideshow necessita de JavaScript.