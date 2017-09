Desfile festeja aniversário de Cambará nesta quinta-feira

Restante da comemoração se estende até domingo

Nesta quinta-feira, dia 21, haverá desfile comemorando a Emancipação Político-Administrativa(93 anos) de Cambará.

Será pela manhã na Praça Dr. Miguel Dinizo.

A partir das 16 horas, está confirmada Feira da Lua na Praça Dr.Miguel Dinizo até 22 horas.

No mesmo local, também serão realizadas a Exposição de Carros Antigos,Feira de Artesanato e Mostra de Fotos no domingo, 24,além do show de Jair Supercap.

O Encontro de Carros Rebaixados será no Parque Alambari II das dez às 18 horas.