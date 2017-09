Delegado comenta casos de difamação por imagens íntimas na web

Moça platinense foi a última vítima nesta quinta-feira

O delegado Tristão Borborema comentou, na tarde desta quinta-feira, dia 14, o rumoroso caso de um criminoso que postou imagens íntimas de uma moça na internet, em Santo Antônio da Platina.A jovem, obviamente, ficou muito nervosa, inclusive num primeiro momento até mesmo com o npdiario por relatar o fato, embora sem identificá-la e nem exibir as fotografias feitas por ela para um suposto namorado(por telefone lhe foi explicado que é vítima e foi usada por alguém sem escrúpulos).

Instado a orientar a população, dr.Tristão disse que, primeiramente,deve-se evitar produzir vídeos e fotos com nudez ou sexo, até porque o material pode ser furtado ou roubado e viralizar ou utilizado como vingança, entre outros.

Houve um caso recente no Norte Pioneiro de uma mulher que teria sido fotografada fazendo sexo oral num parceiro.Ela ficou impactada até porque tinha uma certa semelhança e levou a questão para a Polícia Civil.Depois,as investigações descobriram que a imagem foi copiada de um site pornográfico(xvideos) e não tinha relação com a vítima.

No fato atual, para se encontrar quem primeiro postou as imagens a jovem deve representar para que um possível inquérito seja aberto.Ainda no presente caso, a pena por difamação é de prisão de três meses a um ano.

Existem variáveis, assinala o delegado, dependendo se for menor, com ou sem consentimento, etc, “o importante é ser discreta e não correr riscos”, sugere.

Citou também a Lei 12.737/12, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos.Ela ganhou notoriedade porque, antes mesmo de publicada e sancionada, já havia recebido o nome de “Lei Carolina Dieckmann”. Tal apelido se deu em razão da repercussão do caso no qual a atriz teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais subtraídos, inclusive com a publicação de fotos íntimas que rapidamente se espalharam pela internet através das redes sociais.O mesmo ocorreu com Maria da Penha, que por sua batalha contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, após ter sido vítima de agressão de seu ex-marido, foi homenageada emprestando seu nome à Lei 11.340/06.

