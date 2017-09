Coordenador otimista com reuniões de pré-candidato no NP

Em Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio

Juarez Leal(foto) está confiante no sucesso do encontro suprapartidário que acontecerá na próxima sexta-feira, 15, às 19 horas, em Santo Antônio da Platina.Organizado pelo Espaço Democrático do PSD deverá atrair centenas de lideranças de todo o Norte Pioneiro. A reunião acontecerá no Espaço Villas Eventos (Rua 24 de maio, 353, centro), ao lado do cinema local.

No sábado, dia 16, às nove horas, estará em Cornélio Procópio.

Daio, como é conhecido, antecipou que o pré-candidato ao Governo do Estado Ratinho Junior(foto) estará presente para debater as demandas regionais e discutir um projeto para o Estado. O presidente do PSD no Paraná e os deputados federal Sandro Alex e estaduais Cobra Repórter e Alexandre Guimarães também estarão presentes.

Ratinho Jr. foi eleito deputado federal há quatro anos com 358.924 votos. Em 2012, ele concorreu à Prefeitura de Curitiba, perdendo no segundo turno para Gustavo Fruet (PDT). No ano seguinte, se aliou ao grupo político do governador Beto Richa (PSDB) – até então adversário – e se tornou secretário estadual de Desenvolvimento Urbano.