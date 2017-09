Cohapar apresenta plano de trabalho a vereadores de Barra do Jacaré

Para acompanhar projetos de casas urbanas e rurais

Nesta terça-feira (19), os vereadores de Barra do Jacaré Jorge João Pereira Filho, Edalberto Alexandro Goulart, Miguel Calixto e Izael Dutra estiveram em reunião com o superintendente de Relações Institucionais da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), João Naime Neto. O objetivo da visita a sede de empresa, em Curitiba, foi acompanhar os trabalhos executados e em projeto para o município.

Os representantes do legislativo municipal foram informados sobre um projeto que já foi licitado para a construção de 27 casas financiadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com orçamento de R$ 1,9 milhão. De acordo com Naime Neto, “a construtora Implantec foi a vencedora da licitação e a equipe técnica da Cohapar está finalizando o processo para enviar para Caixa Econômica para a liberação dos recursos”.

Além disso, em maio deste ano, Cohapar e prefeitura protocolaram projetos para construção de 88 unidades habitacionais pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), cujo recurso, estimado em R$ 3 milhões, depende do aval do Ministério das Cidades.

O assessor do deputado estadual Pedro Lupion, Luiz Otávio Messias, acompanhou a reunião.